Morgan Stanley belässt Vivendi auf 'Overweight' - Ziel 21 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vivendi nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen.Bei den wichtigsten Eckdaten habe der Medienkonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer ersten Reaktion am Freitag. Geschuldet sei dies der Entwicklung bei Canal+ und Universal Music Group./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.