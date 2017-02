Morgan Stanley belässt Vinci auf 'Equal-weight' - Ziel 63 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vinci nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen.Die Ergebnisse des Bau- und Dienstleistungskonzerns zum ersten Geschäftshalbjahr seien solide und leicht über den Markterwartungen ausgefallen, schrieb Analystin Alejandra Pereda in einer Studie vom Mittwoch. Hinzu komme der erfreuliche Ausblick und die überraschend deutliche Anhebung der Dividende - alles in allem seien die Nachrichten von Vinci damit leicht positiv gewesen./tav/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.