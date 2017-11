Morgan Stanley belässt Vestas auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Vestas vor dem Hintergrund der WindEurope-Konferenz in Amsterdam auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 570 dänische Kronen belassen.Die allgemeine Kernforderung sei gewesen, dass europäische Politiker die Ziele für erneuerbare Energien und für Pipelines von Windkraftanlagen über das Jahr 2020 hinaus klar machen müssten, schrieb Analystin Katie Self in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.