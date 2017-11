Morgan Stanley belässt Telefonica SA auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Telefonica nach einer Branchenkonferenz in Barcelona auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen.Der Telekomanbieter bleibe trotz eines gestiegenen Wettbewerbs zuversichtlich für den spanischen Heimatmarkt, schrieb Analyst Luis Prota in einer Studie vom Donnerstag. Die Digitalisierung und zusätzliche Einsparungen stützten die Gewinnmargen./mis Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.