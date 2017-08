Morgan Stanley belässt Telefonica SA auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Telefonica auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen.Die regulatorischen Änderungen in Mexiko dürften das operative Ergebnis (Ebitda) des spanischen Telefonkonzerns von 2018 an nur in geringem Maß belasten, schrieb Analyst Luis Prota in einer Studie vom Freitag./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.