Morgan Stanley belässt Ströer auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ströer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Ströer vor dem in Berlin anstehenden Kapitalmarkttag und den am 11. Mai folgenden Quartalszahlen auf "Overweight" belassen.Das Kursziel beträgt unverändert 65 Euro. Der Außenwerbespezialist scheine in guter Form ins Jahr 2017 gestartet zu sein und auch das zweite Quartal dürfte gut angelaufen sein, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Studie vom Dienstag. Zudem dürften die Jahresziele wohl bekräftigt werden./ck/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.