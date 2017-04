Morgan Stanley belässt Societe Generale auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat die Aktie der Societe Generale vor den am 4. Mai erwarteten Zahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 51,90 Euro belassen.Vor allem das Firmenkundengeschäft und die internationalen Sparten könnten zur Quelle positiver Überraschungen werden, schrieb Analyst Bruce Hamilton in einer Branchenstudie zu französischen Banken vom Dienstag. Das dürfte auch bei der SocGen die Herausforderungen durch den Nettozinsmargen-Druck im heimischen Privatkundengeschäft mehr als wettgemacht haben, auch wenn ihre Erträge zu rund einem Drittel aus diesem Bereich kämen./ck/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.