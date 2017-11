Morgan Stanley belässt Siemens auf 'Equal-weight' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen für das vierte Geschäftsquartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Wie üblich in einem Schlussquartal hätten sich die Ergebnisse normalisiert, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Studie vom Freitag. Die Probleme in der Kraftwerkssparte könnten nun abgehakt werden und der neue Ausblick sei erreichbar. Die Aktien halte er für vernünftig bewertet./mis/tih Datum der Analyse: 10.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.