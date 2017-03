Morgan Stanley belässt Siemens auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat die Einstufung für Siemens nach einer Fachtagung der US-Investmentbank zum Thema "Digital Factory" auf "Equal-weight" belassen.Die digitalisierte Fertigung sei in vielen Unternehmen zur Chefsache erklärt worden und habe das Zeug dazu, um bestehende Geschäftsmodelle in Frage zu stellen, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Siemens hebe sich hier mit einem besonders breiten Portfolio von der Konkurrenz ab./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.