Morgan Stanley belässt Shell auf 'Overweight' - Ziel 2930 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Royal Dutch Shell A":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Shell-Aktie nach dem jüngsten Investorentag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2930 Pence belassen.Der Öl- und Gaskonzern habe nicht nur die Ziele für den freien Barmittelfluss (FCF) deutlich angehoben, sondern auch einen durchdachten Ansatz geliefert, wie die Energiewende zu managen sei, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/tih Datum der Analyse: 28.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.