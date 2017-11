Morgan Stanley belässt Scout24 auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Scout24":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Scout24 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen.Sie rechne beim Betreiber von Online-Plattformen mit einem jährlichen operativen Gewinnasntieg (Ebitda) von 12 Prozent bis 2019, schrieb Analystin Andrea Ferraz in einer am Montag vorliegenden Brachenstudie. Bis dahin dürfte das Unternehmen eine Marge von 56 Prozent realisieren./bek/ajx Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.