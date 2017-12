Morgan Stanley belässt Sanofi auf 'Underweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Sanofi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Pharmahersteller mache einige Fortschritte mit der Entwicklung von Medikamenten im frühen bis mittleren Stadium, aber die Konsensschätzungen dürften sich trotzdem wohl nicht erhöhen, schrieb Analyst Vincent Meunier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.