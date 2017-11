Morgan Stanley belässt STMicro auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "STMicroelectronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen.Vorstandschef Carlo Bozotti habe sich sehr optimistisch geäußert zur Möglichkeit der Verwendung von Siliziumkarbid in verschiedenen Branchen, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Langfristig könnten die Margen des Halbleiterkonzerns aber nur bei 7 bis 8 Prozent liegen, während Rivale Infineon 17 Prozent anpeile./ajx/stb Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.