Morgan Stanley belässt SAP auf 'Overweight' - Ziel 94 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Aktie des Softwarekonzerns SAP nach einer Umfrage unter IT-Leitern auf "Overweight" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen.Die Umfrage habe positive Ergebnisse gezeigt, schrieb Analyst Adam Wood in einer Studie vom Donnerstag. So dürften die Unternehmen in diesem Jahr ihre Ausgaben beschleunigen./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.