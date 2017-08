Morgan Stanley belässt Ryanair auf 'Overweight' - Ziel 20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Ryanair auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen.Ungeachtet von Unsicherheiten bei der Nachfrage in Europa und aus regulatorischer Sicht sei der Billigflieger in einem volatilen Marktumfeld am besten platziert, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Studie vom Donnerstag. Das Verhältnis von Chancen und Risiken halte sie für weiterhin attraktiv./tih/zb Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.