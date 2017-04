Morgan Stanley belässt Roche auf 'Overweight' - Ziel 290 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Roche auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Franken belassen.Das Management des Schweizer Pharmakonzerns habe sich optimistisch zu den anstehenden klinischen Daten für die Produkte Aphinity, ACE910 und Tecentriq geäußert, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Freitag. Dies unterstütze die Jahresziele und die Wachstumsaussichten in den Folgejahren./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.