Morgan Stanley belässt Rio Tinto auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto vor einem Kapitalmarkttag auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen.Es sei unwahrscheinlich, dass der Bergbaukonzern neue, für die Konsensschätzungen bedeutungsvolle Finanzziele bekanntgeben werde, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine lebhafte Debatte dürfte es aber darüber geben, wie das überschüssige Kapital ausgegeben werden sollte./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.