Morgan Stanley belässt Rio Tinto auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Rio Tinto nach einem Zwischenbericht zum ersten Quartal auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 3340 Pence belassen.Die Produktionszahlen des Bergbaukonzerns seien wenig überraschend recht schwach ausgefallen, schrieb Analyst Menno Sanderse in einer Studie vom Donnerstag. Seiner Einschätzung nach steckt in der Aktie weiterhin nur wenig Kurspotenzial./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.