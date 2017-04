Morgan Stanley belässt Renault auf 'Underweight' - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Renault nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Der Umsatz des Autokonzerns sei ohne Berücksichtigung der Beteiligung am Lada-Hersteller Avtovaz stärker als von ihm erwartet gestiegen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Freitag. Nach der seit Jahresbeginn unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnte sich die Aktie ein wenig erholen. Allerdings seien die Margenerwartungen am Markt schon auf dem höchsten Stand seit 8 Jahren./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.