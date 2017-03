Morgan Stanley belässt RWE auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RWE nach dem Kapitalmarkttag auf "Overweight" belassen.Es sei nun noch klarer geworden, wie sich die Essener ohne ihre Ökostromtochter Innogy aufstellen wollen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Studie vom Mittwoch. RWE dürfte 2017 in jedem Fall eine Ausschüttung von 0,50 Euro je Aktie vornehmen können./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.