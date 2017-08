Morgan Stanley belässt RTL auf 'Equal-weight' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für RTL auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen.Die bislang vorgelegten Quartalszahlen aus dem europäischen Mediensektor hätten ein relativ robustes Bild ergeben, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Branchenstudie vom Donnerstag. RTL legt seine Zahlen aber erst noch vor. Die Prognose des MDax-Konzerns für das Wachstum mit Werbung in Deutschland sei optimistischer als die von ProSiebenSat.1, betonte der Experte./ajx/ag Datum der Analyse: 17.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.