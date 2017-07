Morgan Stanley belässt Prudential auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Prudential auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2084 Pence belassen.Die Versicherer seien strategisch interessant als der einzige defensive Sektor, der von höheren Zinsen profitiere, schrieb Analyst Graham Secker in einer Branchenstudie vom Dienstag. Auch die relativen Bewertungen und die jüngsten Änderungen bei den Gewinn- und Dividendenerwartungen sähen gut aus. Prudential gehöre zu den Titeln, für die er in diesem Zusammenhang positiv gestimmt sei./gl/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.