Morgan Stanley belässt ProSiebenSat.1 auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen.Der Medienkonzern habe auf bereinigter Basis solide Resultate ausgewiesen und einen positiven Ausblick gegeben, schrieb Analyst Adrien de Saint Hilaire in einer Studie vom Freitag. Vor dem Hintergrund anziehender Werbe-Umsätze in Deutschland und einer Neubewertung des Digitalgeschäfts bleibe es bei der Kaufempfehlung./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.