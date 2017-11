Morgan Stanley belässt Philips auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Philips auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 29,70 Euro belassen.Trotz einiger Lichtblicke seien die europäischen Investitionsgüter-Unternehmen mit ihren Zahlen zum dritten Quartal den hohen Erwartungen nicht gerecht geworden, schrieb Analyst Ben Uglow in einer Branchenstudie vom Dienstag. Zwar bestehe kein Grund zur Sorge hinsichtlich der operativen Entwicklung 2018, aber viele positive Aspekte seien in den Aktienkursen bereits eingepreist./edh/stb Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.