Morgan Stanley belässt Orange auf 'Overweight' - Ziel 20,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Orange SA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen.Vor allem beim operativen Ergebnis (Ebitda) für das vierte Quartal habe der Telekomkonzern stark abgeschnitten, schrieb Analyst Emmet Kelly in einer Studie vom Freitag. Er lobte besonders die Entwicklung im französischen Festnetzgeschäft und in Spanien./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.