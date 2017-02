Morgan Stanley belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 5,70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nokia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie des finnischen Netzwerkausrüsters Nokia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,70 Euro belassen.Während der Bereich Mobilfunknetzwerke schwierig bleibe, sollte die Leistungsfähigkeit des Unternehmens im breiteren Netzwerkgeschäft dafür sorgen, dass sich die weiteren Marktanteilsverluste in Grenzen hielten, schrieb Analyst Francois Meunier in einer Studie vom Montag. Der Markt stabilisiere sich und die Kostensenkungen gingen weiter./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.