Morgan Stanley belässt Lufthansa auf 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Lufthansa nach einer Analyse des weltweiten Luftfrachtaufkommens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12,40 Euro belassen.Das schwungvolle Wachstum der globalen Fracht-Tonnen-Kilometer habe sich im ersten Quartal fortgesetzt, schrieb Analystin Penelope Butcher in einer Branchenstudie vom Montag. Weiterhin stark hätten sich vor allem die Märkte in Asien und Europa entwickelt. Dennoch hielt sie an ihrer skeptischen Einschätzung für die Aktien der Fluggesellschaft fest./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.