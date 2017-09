Morgan Stanley belässt L'Oreal auf 'Equal-weight' - Ziel 195 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für L'Oreal nach dem Tod der L'Oreal-Erbin Liliane Bettencourt auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.Analyst Richard Taylor rechnet in einer Studie vom Freitag kurzfristig mit starken Schwankungen in den Aktien von L'Oreal und Nestle, die rund 23 Prozent an den Franzosen halten. Zunächst dürfte sich am Status Quo nichts ändern. Dann sei allerdings ein Verkauf des Nestle-Anteils zurück an L'Oreal, ein Aktientausch oder aber ein Verkauf des Bettencourt-Anteils an L'Oreal denkbar./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.