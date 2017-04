Morgan Stanley belässt L'Oreal auf 'Equal-weight' - Ziel 177 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "L'Oréal":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für L'Oreal nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen.Auf vergleichbarer Basis sei das Wachstum im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sanath Sudarsan in einer Studie vom Mittwoch. Treiber dafür sei vor allem das Luxusgütergeschäft in China gewesen, das die Schwäche in den anderen Bereichen überlagert habe. Chancen und Risiken abgewogen halte er die Aktie für weniger attraktiv bewertet./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.