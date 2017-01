Morgan Stanley belässt LEG Immobilien auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "LEG Immobilien":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für LEG Immobilien auf "Overweight" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen.Dies schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Branchenstudie vom Freitag vor der Berichtssaison deutscher Immobilienunternehmen. Mieten und Preise dürften weiter gestiegen sein. Zudem drifteten Angebot und Nachfrage weiter auseinander, was sich günstig auf die Nettoinventarwerte ausgewirkt haben dürfte. Deutsche Wohnen sind ihr Favorit./ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.