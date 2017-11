Morgan Stanley belässt JCDecaux auf 'Underweight' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen.Der Werbekonzern habe ermutigende Fortschritte in den Märkten Chinas und Frankreichs sowie im Digitalsegment Stadtmöbel gemacht, schrieb Analyst Patrick Wellington in einer Studie vom Mittwoch. Dies erscheine verheißungsvoll im Blick auf 2018./edh/gl Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.