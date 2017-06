Morgan Stanley belässt Innogy auf 'Underweight' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Innogy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Übernahmespekulationen hielten die Aktie der Ökostromtochter von RWE am Laufen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Das Papier sei aber inzwischen recht ambitioniert bewertet. Angesichts der Probleme in Großbritannien und einer schwachen US-Präsenz sieht der Experte auch Probleme beim Gewinnwachstum./ag/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.