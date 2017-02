Morgan Stanley belässt Innogy auf 'Underweight' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Innogy vor den Jahreszahlen der deutschen Versorger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen.Die Geschäftsentwicklung der Versorger sollte sich nach den in Kürze anstehenden Strategie-Veranstaltungen wieder besser vorhersehen lassen, schrieb Analyst Nicholas Ashworth in einer Branchenstudie vom Montag. Es dürfte dann auch mehr Klarheit geben zur Sanierung der Bilanzen und der mittelfristigen Dividendenpolitik. Uniper und RWE zieht der Experte den Papieren von Eon und Innogy vor./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.