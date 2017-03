Morgan Stanley belässt Inditex auf Equal-weight - Ziel 29,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Inditex nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 29,50 Euro belassen.Der Bekleidungskonzern sei in dem für die Branche im Allgemeinen ungewöhnlich schwierigen Jahr 2016 stark gewachsen, schrieb Analyst Geoff Ruddell in einer Studie vom Donnerstag. Es stelle sich dabei unter anderem nun die Frage, ob sich dies 2017 und darüber hinaus fortsetzen werde. Rudells Einschätzung der Aktie basiert unter anderem auf der Annahme einer langfristigen Profitabilität (Ebit-Marge) von 20 Prozent und einem Kapitalkostensatz von 8,8 Prozent./edh/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.