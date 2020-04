Morgan Stanley belässt Hella auf 'Underweight' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Hella auf "Underweight" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Im Autosektor werde das Wiederanlaufen der Produktion allmählich eingepreist, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Investoren fragten sich aber, wie sich die Nachfrage erholen werde. Die Gewinne im ersten Quartal seien nicht so schlecht wie befürchtet gewesen, dürften aber im zweiten Jahresviertel deutlich niedriger ausfallen und sich auch langsamer erholen. Vor diesem Hintergrund könnte der europäische Stoxx-600-Autosektor eine Pause einlegen./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 03:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.