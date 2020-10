Morgan Stanley belässt Global Fashion Group auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Global Fashion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Global Fashion Group nach einem etwas optimistischeren Jahresausblick auf "Overweight" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen.Die Aufstockung erscheine etwas moderater als bei Zalando, schrieb Analystin Amy Curry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dass man operativ nun ein Jahr früher die Gewinnzone erreichen werde, habe aber ohnehin eher symbolischen Charakter. Die Umsatzentwicklung des Online-Modehändlers sei dynamischer als bei Zalando. Die um Welten günstigere Global-Fashion-Aktie bleibt aus Currys Sicht der aussichtsreichste Wert der Branche./mf/ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.