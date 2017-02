Morgan Stanley belässt Fresenius auf 'Overweight' - Ziel 83 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien der Fresenius SE vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen.Im Fokus stehe vor allem der Geschäftsausblick des Medizinkonzerns auf 2017 und auf mittlere Sicht, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Dienstag. Wichtige Themen seien zudem, wie das Management Auswirkungen einer möglichen Steuerreform in den USA beurteile und wie es das mittelfristige Margenprofil der Tochter Kabi in den USA einschätze./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.