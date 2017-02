Morgan Stanley belässt FMC auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für FMC vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen.Der Fokus werde auf dem Ausblick des Dialyseanbieters liegen, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Dienstag. Die Markterwartungen für 2017 erschienen recht hoch, doch seien möglicherweise schwächere Aussichten bereits in den Kurs eingepreist./mis/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.