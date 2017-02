Morgan Stanley belässt Evonik auf 'Overweight' - Ziel 34 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik angesichts des bevorstehenden Chefwechsels auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen.Dass der amtierende Vorstandschef Klaus Engel mit Ablauf der Hauptversammlung am 23. Mai durch seinen bisherigen Stellvertreter Christian Kullmann ersetzt werde, habe nicht überrascht, schrieb Analyst Paul Walsh in einer Studie vom Dienstag. Der Konzern habe die Weichen für den Wechsel bereits gestellt. edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.