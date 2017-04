Morgan Stanley belässt Essilor auf 'Overweight' - Ziel 113 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Essilor":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Essilor vor Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen.Der Start in das neue Geschäftsjahr dürfte bei dem Brillenglashersteller nur träge verlaufen sein, schrieb Analyst Michael Jüngling in einer Studie vom Donnerstag. Dies sei aber auch weitgehend bekannt. Vor dem Hintergrund der geplanten Fusion mit Luxottica halte er jeden möglichen Kursrückschlag für eine gute Kaufgelegenheit./tih/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.