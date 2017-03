Morgan Stanley belässt Engie auf 'Overweight' - Ziel 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Engie auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Die Berichtssaison der Energiekonzerne habe gezeigt, dass Übernahmen und Kapitalmaßnahmen mit einem Schlag in der Branche zurück sind, schrieb Analystin Carolina Dores in einer Sektorstudie vom Dienstag. Bei Engie zähle sie die Spekulation über einen Einstieg bei der RWE-Tochter Innogy dazu./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.