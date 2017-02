Morgan Stanley belässt Deutsche Wohnen auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Deutsche Wohnen nach Eckdaten zum vergangenen Jahr und jüngsten Finanzmaßnahmen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Die Aktie des Immobilienkonzerns werde derzeit mit einem Aufschlag zum Substanzwert (NAV) per Ende Dezember 2016 gehandelt, schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Studie vom Mittwoch./gl/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.