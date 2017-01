Morgan Stanley belässt Deutsche Wohnen auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Wohnen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Die Bevölkerungszahl in Deutschland sei auf einen Rekordstand gestiegen und die Hauspreise dürften weiter anziehen, schrieb Analystin Bianca Riemer in einer Branchenstudie vom Montag. Deutsche Wohnen sei ihr "Top Pick" unter den deutschen Wohnimmobilien-Unternehmen./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.