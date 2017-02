Morgan Stanley belässt Deutsche Bank auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen.Eine nach dem vierten Quartal verbesserte Kapitalsituation lasse die Blicke bei dem Finanzinstitut zukünftig wieder vermehrt auf das operative Geschäft wandern, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer Studie vom Freitag. Sie werde die Entwicklung in den kommenden Quartalen sehr genau beobachten./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.