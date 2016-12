Morgan Stanley belässt Deutsche Bank auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktien der Deutschen Bank nach der Einigung im Streit mit den USA wegen dubioser Hypothekengeschäfte in der Zeit vor der Finanzkrise auf "Equal-weight" belassen.Das Kursziel lautet weiterhin 16,50 Euro. Die nun weichende Unsicherheit über den Ausgang der Vergleichsverhandlungen sowie die unter den Markterwartungen liegende Zivilbuße sollten die Aktien trotz deren hoher Bewertung stützen, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer Studie vom Freitag. Deutschlands größtes Geldhaus zahlt 3,1 Milliarden Dollar an Zivilbuße; hinzu kommen über mehrere Jahre gestreckt 4,1 Milliarden Dollar an finanziellen Erleichterungen für Kreditnehmer in den USA./mis/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.