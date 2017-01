Morgan Stanley belässt Daimler auf 'Equal-weight' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler vor Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.Er rechne bei dem Autobauer mit starken Resultaten für das vierte Quartal, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer Studie vom Dienstag. Fraglich sei aber, wie Investoren auf eine drohende Verlangsamung des Wachstums und die globalen Unsicherheiten am Automobilmarkt reagieren werden./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.