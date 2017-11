Morgan Stanley belässt Continental auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Continental auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen.In der Reifenbranche seien Preiserhöhungen offensichtlich eine neue Normalität, schrieb Analystin Victoria Greer in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Große Marken verfügten über Preismacht, während kleinere mit inflationären Effekten zu kämpfen hätten. Ihre Branchenfavoriten sind Goodyear, Bridgestone, Michelin und Pirelli./tih/ag Datum der Analyse: 27.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.