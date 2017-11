Morgan Stanley belässt Commerzbank auf 'Equal-weight'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Commerzbank anlässlich aktueller Übernahmespekulationen auf "Equal-weight" belassen.Eine innerdeutsche Konsolidierung des hiesigen Bankenmarktes wäre wünschenswert und würde größere Synergien erzeugen als eine Übernahme durch ein ausländisches Institut ohne größere Präsenz in Deutschland, schrieb Analystin Giulia Aurora Miotto in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Nachdem die Commerzbank-Aktie im laufenden Jahr bereits um 60 Prozent zugelegt habe, sei sie nun fair bewertet./edh/gl Datum der Analyse: 16.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.