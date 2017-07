Morgan Stanley belässt Barclays auf 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" belassen.Angesichts der jüngsten Zahlen der US-Banken Citigroup und JPMorgan sei für europäische Investmentbanken mit Blick auf das zweite Quartal etwas Optimismus angebracht, schrieben die Analysten in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Die Experten betonten ihre Vorliebe für Banken mit einem Firmenkundengeschäft. Die Papiere der UBS, Credit Suisse, Societe Generale und Barclays sind ihre zentralen "Overweight"-Empfehlungen./ajx/gl Datum der Analyse: 18.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.