Morgan Stanley belässt BT Group auf 'Overweight' - Ziel 400 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "BT Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BT Group nach einem Treffen mit Managern von Everything Everywhere (EE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen.Vorstandschef Marc Allera und Finanzchef Stephen Harris hätten sich optimistisch zu den Umsatzpotenzialen bei der Mobilfunktochter der BT Group geäußert, schrieb Analyst Terence Tsui in einer Studie vom Dienstag./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.